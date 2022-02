Groeiende oorlogsdreiging ook komende week bepalend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt erg druk op vlak van bedrijfscijfers terwijl de macro-agenda een reeks inkoopmanagersindices en inflatiecijfers bevat. Het sentiment wordt momenteel echter vooral bepaald door de groeiende oorlogsdreiging in Oost-Europa. Rusland staat met grote aantallen soldaten rondom de grens van Oekraïne, al blijft Moskou beweren enkele oefeningen uit te voeren en geen inval te plannen. Het Westen is hier niet zeker van en bereidt zich voor op een mogelijke oorlog. Dit weekend waarschuwde de NAVO dat het risico op een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne "zeer, zeer groot" is. "Voor beleggers is de aanhoudende oorlogsdreiging reden om iets nerveuzer te worden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De AEX daalde afgelopen week ruim 2 procent. De S&P 500 verloor 1,5 procent. De komende beursweek begint nog relatief rustig in de VS. Maandag blijft Wall Street gesloten wegens de viering van President’s Day. Die dag krijgen we vanuit Japan en Europa wel samengestelde inkoopmanagersindices. Dinsdag volgen dan de Verenigde Staten. Eveneens op dinsdag bekijken we het Duitse en Belgische ondernemersvertrouwen. Woensdag volgt het Franse vertrouwen van ondernemers én consumenten. De Duitse consument is dan ook aan de beurt. Het Europese consumentenvertrouwen alsook dat van Joe Sixpack in Amerika staat voor vrijdag gepland. Woensdag verschijnt invloedrijk inflatiecijfer voor de eurozone. Frankrijk, België en de Verenigde Staten staan voor vrijdag geagendeerd. Inflatiegegevens zijn erg belangrijk voor het beleid van de centrale banken. Deze staan meer en meer op de rem nu de prijzen erg hoog oplopen. Donderdag komt Amerika met een update van de groei in het vierde kwartaal. De Duitse, Franse en Belgische groei volgen een dag later. Bedrijfscijfers Het Damrak wacht een vrij drukke cijferweek. Maandag is het rustig, dinsdag publiceren Acomo en ASMI nabeurs resultaten. Woensdag is het de beurt aan ASR Nederland, JDE Peet's, Wolters Kluwer, AMG en Aedifica. Donderdag noteert Unilever ex-dividend en openen Envipco, ForFarmers, Aalberts, Van Lanschot Kempen, GeoJunxion en Galapagos hun resultaten. Vrijdag verschuift de aandacht naar Corbion, IMCD, Kendrion, Ctac en Neways. In het buitenland staan ook aardig wat resultaten op de agenda, zoals Home Depot en Macy's op dinsdag. Woensdag volgen Ageas, Henkel, Stellantis, Telefonica Deutschland en eBay. Donderdag zijn er resultaten van AB InBev, Adecco, AXA, Bouygues, Daimler, Deutsche Telekom, Moderna, Nikola en Beyond Meat. We sluiten de week vrijdag af met BASF. Bron: ABM Financial News

