NAVO waarschuwt voor grootscheepse Russische aanval Oekraïne - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het risico van een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne is zeer, zeer groot. Dit zei de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zaterdag tegen de Duitse zender ARD. Stoltenberg benadrukte dat het nog niet te laat is voor Rusland om te de-escaleren. Woorden van dezelfde strekking gebruikte de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag al. Ook de Verenigde Staten rekenen erop dat Rusland op elk moment Oekraïne binnen kan vallen. In een interview met de Britse zender BBC zei premier Boris Johnson zaterdag dat Russische militaire eenheden als doel hebben om de Oekraïense hoofdstad Kiev te omsingelen. Volgens Johnson zijn er aanwijzingen dat Rusland zich klaarmaakt voor "de grootste oorlog in Europa sinds 1945". Stoltenberg en Johnson waren zaterdag beide aanwezig bij de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in München. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, zullen elkaar mogelijk komende week ontmoeten, mits Moskou in de tussentijd niet Oekraïne is binnengevallen. Ondertussen neemt de onrust aan de grens in Oost-Oekraïne toe. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken de VS en NAVO zich zorgen over een situatie waarbij separatistische troepen proberen de Oekraïense troepen tot een tegenreactie te dwingen, waarmee een excuus wordt gecreëerd voor een Russische inval. "En dan breekt de hel los", aldus Hewson. De NOS meldde zondag bij monde van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de Nederlandse ambassade in Kiev dicht is, waarbij de werkzaamheden zijn verplaatst naar het westelijk gelegen Lviv. Ook alle medewerkers van de NAVO zijn inmiddels uit Kiev vertrokken. Bron: ABM Financial News

