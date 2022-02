Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd met name bepaald door het dreigende militaire conflict tussen Rusland en Oekraïne. Opmerkingen van Moskou dat het een deel van zijn troepen aan de grens met Oekraïne heeft teruggetrokken, werden door het Westen met scepsis ontvangen. Het nieuws dat de Russische en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken elkaar volgende week waarschijnlijk in Europa ontmoeten in een poging de oplopende spanningen te de-escaleren zorgden voor enige verlichting.

Op donderdag verscheen André van Eerden voor de camera van ABM Financial News. Volgens de vermogensbeheerder zijn de kwartaalcijfers dit cijferseizoen over het algemeen goed. Hij merkt echter wel op dat veel bedrijven, zoals Ahold en Heineken, voorzichtig zijn over 2022. "Bedrijven zijn wat onzekerder, dus beleggers ook."

"Dit in combinatie met de hoge inflatie en de stijgende rente, maakt dat de beurs het wat moeilijker gaat krijgen", voorziet Van Eerden.

Beleggers moeten volgens Van Eerden geduld hebben en wachten tot er een flinke correctie is geweest en dan kijken welke goede waarde-aandelen gekocht kunnen worden.

Vrijdag presenteerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets zijn wekelijkse update over de richting van de AEX. Op de korte termijn ligt de verrassing in een stijging van de hoofdindex en niet in een daling, zei hij.

Tot slot nam marktanalist Philip Marey van Rabobank de uitdagingen onder de loep waarmee de Federal Reserve zich ziet geconfronteerd.

"De Amerikaanse Federal Reserve zit in een ontzettend lastig parket en moet heel voorzichtig zijn dat het niet uit de bocht vliegt", zei hij.

Als de Fed zijn beleid te langzaam verkrapt kan de inflatie helemaal uit de hand lopen en zal er uiteindelijk zo hard moeten worden ingegrepen dat er een recessie volgt, maar als de Amerikaanse centrale bank te hard verkrapt, dan belanden we al eerder in een recessie, aldus Marey.

"Het wordt dus een balanceeract voor de Fed, waarbij de kans op een beleidsfout levensgroot is", waarschuwt de analist.

