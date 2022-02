Fortress overweegt miljardenbod op Britse benzinestations - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse vermogensbeheerder Fortress Investment Group overweegt een bod van 5 miljard Britse pond op Motor Fuel Group. Dit meldde Sky News zaterdag. MFG is de grootste uitbater van benzinestations in het Verenigd Koninkrijk na BP en Shell. Een veiling moet meer bieders aantrekken en die zouden er ook zijn, aldus Sky. Fortress trachtte vorig jaar nog de Britse supermarktketen Morrisons over te nemen, maar werd afgetroefd door Clayton Dubilier & Rice, toevallig de huidige eigenaar van MFG. Bron: ABM Financial News

