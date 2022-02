Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. De settlement voor een vat West Texas Intermediate lag op 91,07 dollar, waarmee de olieprijs zo'n 0,8 procent goedkoper werd. Op weekbasis werd WTI zo'n 2 procent goedkoper. Volgens analist Marios Hadjikyriacos van XM is het weekverlies te wijten aan het vooruitzicht dat er spoedig weer Iraanse olie de markt in komt, door de positieve geluiden over een hernieuwd atoomakkoord. "Dit overstemt de zorgen over Oekraïne", aldus de marktkenner. Analisten van RBC Capital Markets schatten in dat wanneer er een deal komt, de Iraanse olie-export met 500.000 vaten stijgt over een periode van zes maanden en met 1 miljoen vaten over een periode van 12 maanden. Volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda zouden de olieprijzen al boven de 100 dollar staan vanwege de spanningen rond Rusland en Oekraïne als de gesprekken over een atoomakkoord met Iran niet boven de markt hingen. Nog altijd is de kans aanwezig dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Volgende week ontmoeten de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Blinken en zijn Russische collega Lavrovn elkaar, mits er voor die tijd geen Russische inval is. Bron: ABM Financial News

