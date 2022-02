Damrak nerveus door oorlogsdreiging

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week behoorlijk gedaald. Bij een slot van 744,89 punten op vrijdag, daalde de AEX op weekbasis meer dan 2 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 761,50 punten.



Het sentiment werd bepaald door de oorlogsdreiging in Oost-Europa. Beleggers leken daarbij vooral de laatste nieuwsberichten te volgen, waarbij negatieve berichten de stemming drukten en positieve geluiden de indexen weer wat lieten herstellen.



"Voor beleggers is de aanhoudende oorlogsdreiging reden om iets nerveuzer te worden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



De kans is groot dat Rusland spoedig Oekraïne binnenvalt, zo benadrukte het Westen de afgelopen dagen. Moskou zelf beweert juist dat het troepen aan het terugtrekken is.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de VS en NAVO vooral bezorgd dat Rusland een inval wil rechtvaardigen door een conflict uit te lokken tussen separatisten en Oekraïense troepen.



"En dan breekt de hel los", aldus Hewson.



Wiersma zegt rekening te blijven houden met sterk beweeglijke markten. "De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de economische groei minder sterk is dan in 2021 en centrale banken een minder stimulerend beleid gaan voeren. Koersstijgingen zullen nu echt moeten worden gedreven door winststijgingen en niet meer door hogere waarderingen", aldus Wiersma. "Vandaar ook dat sommige bedrijven heel hard worden afgestraft als de cijfers of vooruitzichten niet voldoen aan de verwachtingen."



Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek deze week dat er een toenemend ongemak is onder de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank over de hoge inflatie, wat zal leiden tot een versneld tijdschema van renteverhogingen. De eerste wordt in maart verwacht.



De notulen bevatten volgens Wiersma "geen verrassingen."



De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1326 en daarmee op weekbasis licht lager.



De WTI-olieprijs noteerde vrijdag rond de 91 dollar en daarmee op weekbasis zo'n 3 procent lager. Er zou schot zitten in een atoomakkoord met Iran. Dat woog voor oliebeleggers zwaarder dan de geopolitieke spanningen in Oost-Europa die van invloed zouden kunnen zijn op de Russische olieproductie.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen deed Randstad goede zaken, met een plus van ruim 4,5 procent op weekbasis. DSM steeg op afstand bijna een procent. Volgens analisten presenteerden beide bedrijven beter dan verwachte kwartaalcijfers.



Besi ging deze week aan kop in de AEX na het openen van de boeken en won circa 5 procent. Analisten spraken van sterke resultaten en waren tevreden over de outlook.



Shell had last van de lagere olieprijs en verloor ruim 3,5 procent. Heineken steeg 4 procent op weekbasis na resultaten. De cijfers waren beter dan verwacht.



NN Group verloor ruim 5,5 procent op weekbasis, hoewel de cijfers sterk waren. ING leverde deze week zo'n 6 procent in.



Ahold Delhaize verloor deze week meer dan 7 procent na het openen van de boeken en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Met name de outlook was teleurstellend.



In de AMX won OCI ruim een procent op weekbasis na sterke kwartaalcijfers.



De sterke cijfers en outlook van Alfen werden deze week beloond met een plus van bijna 21 procent. Daarmee was Alfen koploper in de AMX. Fugro volgde met een plus van 13,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Ook die resultaten werden positief ontvangen.



Vopak eindigde op weekbasis vrijwel vlak nadat de resultaten in het afgelopen kwartaal verder opliepen.



Air France-KLM verloor deze week zo'n 8 procent na het presenteren van cijfers. Daarbij kondigde de luchtvaartmaatschappij een nieuwe kapitaalronde aan van 4 miljard euro, iets waar analisten al voor vreesden.



Arcadis wist 6 procent te winnen op weekbasis na het openen van de boeken.



InPost was hekkensluiter in de Midkap met een verlies van ruim 13 procent. Flow Traders daalde meer dan 5 procent.



In de AScX verloren CM.com en BAM na cijfers respectievelijk 14 en ruim 16 procent op weekbasis en stonden daarmee onderaan in de index. Heijmans verloor bijna 5 procent na het presenteren van cijfers, waarbij de outlook voorzichtig was.



Ordina daalde deze week 2 procent na het openen van de boeken. Brunel steeg bijna 14 procent in de AScX dankzij overtuigende kwartaalresultaten en ging daarmee aan kop.



Het lokaal genoteerde MotorK steeg deze week bijna 15 procent. In 2021 steeg de omzet van de beursnieuweling met 43 procent, waarmee MotorK beter presteerde dan de outlook.

Bron: ABM Financial News