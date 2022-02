Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 1,0 procent op 4.334,06 punten, de Dow Jones index daalt 0,8 procent tot 34.029,92 punten en de Nasdaq levert 1,7 procent in op 13.482,77 punten.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat er eind volgende week in Europa een ontmoeting is tussen minister Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, "op voorwaarde dat er geen Russische invasie in Oekraïne plaatsvindt". Dit nieuws kan "de angel" er gedeeltelijk uithalen, zei marktanalist Matthew Simpson van City Index.

Ondertussen willen separatische leiders in Oost-Oekraïne de burgerbevolking daar evacueren, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zolang de situatie echter niet definitief is opgelost, zullen beleggers risicovolle activa mijden en massaal veilige havens opzoeken, meent marktanalist Yeap Jun Rong van IG.

"Oorlog tussen Oekraïne en Rusland zal tot gevolg hebben dat de hoge inflatie in de ontwikkelde economieën langer aanhoudt, omdat de aanvoer van belangrijke grondstoffen langer verstoord wordt", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments. "Inflatie is echt dé bepalende factor voor de richting van de markten", aldus Redha.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor de bestaande woningverkopen in de VS die in januari met 8,5 procent stegen. De Amerikaanse leidende indicatoren daalden in januari met 0,3 procent. Het was de eerste daling in bijna een jaar.

De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,1333. Een vat WTI-olie kost vrijdag iets meer dan 91 dollar.

Bedrijfsnieuws

Deere verliest 3 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Deere besloot de outlook voor dit boekjaar te verhogen naar een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf uit van een bandbreedte van 6,5 tot 7,0 miljard dollar. Analisten hielden al rekening met een jaaromzet van 6,9 miljard dollar.

DuPont verkoopt een meerderheidsbelang in Mobility & Materials aan Celanese voor 11,0 miljard dollar. Het aandeel daalt een procent.

Dropbox levert 2 procent in. Het cloudopslagbedrijf heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Het techbedrijf kondigde ook aan voor 1,2 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Intel daalt ruim 6 procent. CEO Pat Gelsinger zei tijdens een beleggersdag dit jaar een gematigde omzetgroei te voorzien. De groei zal vanaf volgend jaar versnellen en rond 2025 of 2026 op 10 tot 12 procent liggen, aldus de topman.

Roku raamt de omzet voor het lopende kwartaal op 720 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 751 miljoen dollar. Roku waarschuwt voor verstoringen in de aanvoerketen, waardoor er onder meer een gebrek aan componenten is. Het aandeel daalt 26,5 procent.

Wedkantoor DraftKings daalt bijna 20 procent, nadat het kwartaalverlies opliep en ondanks dat de inkomsten hoger uitvielen dan analisten hadden verwacht.