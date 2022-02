Goede voortgang overnamebod Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell en het consortium onder leiding van KKR dat de fietsenfabrikant wil overnemen, maken goede voortgang met de voorbereidingen voor het overnamebod van 58 euro per aandeel. Dit meldden de partijen vrijdag. Een verzoek tot herziening en goedkeuring van het biedingsbericht zal vandaag bij de AFM worden ingediend, aldus Accell en het consortium. Verder zijn de partijen in vergevorderde pre-notificatiebesprekingen met de Europese Commissie en is er een formele aanvraag ingediend bij de Turkse mededingingsautoriteit om de vereiste mededingingstoestemmingen met betrekking tot het overnamebod te verkrijgen. Accell en het consortium werken nauw samen bij het verkrijgen van de goedkeuringen "en hebben er vertrouwen in dat het consortium deze binnen het tijdschema van het bod zal verkrijgen", stelden zij vrijdag in een persbericht. Daarnaast heeft Stichting Preferente Aandelen Accell Group, onherroepelijk en slechts onder voorbehoud van gestanddoening van het bod, ingestemd met beëindiging van de optieovereenkomst met Accell Group met ingang van de afwikkeling van het bod. Zoals gecommuniceerd in het gezamenlijke persbericht van 24 januari 2022 is het nog steeds de verwachting dat de overname eind tweede kwartaal of begin derde kwartaal zal worden afgerond. Bron: ABM Financial News

