Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd. Bij een slot van 460,81 punten, verloor de Stoxx Europe 600 0,8 procent. De Duitse DAX daalde 1,5 procent bij een slotstand van 15.042,51 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,3 procent lager op 6.929,63 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent in de min en sloot op 7.513,62 punten.



De oorlogsdreiging in Oost-Europa houdt aan en zorgt voor onzekerheid onder beleggers.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, zullen elkaar volgende week ontmoeten. De VS stellen als voorwaarde dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt.



Dat zorgde aanvankelijk voor optimisme, zag ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



"De winsten volgen echter na berichten dat separatische leiders in Oost-Oekraïne de burgerbevolking voor hun eigen veiligheid willen evacueren naar Rusland", aldus Hewson.



In het Verenigde Koninkrijk bleken de detailhandelsverkopen over januari weer te zijn gestegen en ook conform de verwachtingen van ongeveer 2,0 procent. De Franse inflatie steeg afgelopen maand naar 2,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,8 procent in december.



Verder verzwakte het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari tot 8,8 negatief.



De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1333. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte rond de 91 dollar.



Bedrijfsnieuws



Allianz heeft in 2021 een lagere nettowinst behaald, terwijl de Duitse verzekeraar in het vierde kwartaal zelfs in de rode cijfers dook, door een forse miljardenvoorziening die Allianz nam in afwachting van een verwachting schikking in de VS. Het aandeel verloor bijna 4 procent.



Besi steeg 3,5 procent na het openen van de boeken. Analisten spraken van sterke resultaten en waren tevreden over de outlook.



Renault rekent op een hogere marge in 2022, ondanks de impact van chiptekorten, bleek vrijdag bij de kwartaalcijfers. Het aandeel sloot vlak



In Parijs ging Teleperformance aan kop met een plus van zo'n 5 procent. Hermes was hekkensluiter in de CAC 40 en daalde ruim 4 procent.



In Frankfurt waren de winsten vrij bescheiden. Beiersdorf wist krap een procent te stijgen in de DAX, terwijl Delivery Hero meer dan 8 procent moest laten gaan. Ditmaal verlaagde UBS het koersdoel voor de Duitse maaltijdbezorger stevig. Daarmee volgde UBS de analisten het voorbeeld van onder meer Deutsche Bank en Credit Suisse eerder deze week.



Wall Street



Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.

Bron: ABM Financial News