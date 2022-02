Fugro uitblinker op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,8 procent tot 744,89 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,6 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent.

Het conflict aan de grens van Oekraïne blijft de gemoederen flink bezig houden. Zolang de situatie niet definitief is opgelost, zullen beleggers risicovolle activa mijden en veilige havens opzoeken, zei marktanalist Yeap Jun Rong van IG.

"Er is nog steeds hoop dat een oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan uitblijven", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat er volgende week in Europa een ontmoeting is tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, "op voorwaarde dat er geen Russische invasie in Oekraïne plaatsvindt".



"Wij weten de uitkomst niet maar weten wel dat het weinig zin heeft om als belegger vooruit te lopen op dergelijke geopolitieke conflicten", aldus Wiersma.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat het consumentenvertrouwen in Nederland in februari is gedaald. En ook in de hele eurozone daalde het vertrouwen.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in januari gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,1333. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1372 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1360 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten acht van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 3,5 procent na cijfers. Volgens ING heeft Besi een sterk jaar in het verschiet liggen.

Unilever was met een winst van 1,9 procent een goede tweede. Randstad steeg 1,1 procent. ING gaf de uitzender een flinke koersdoelverhoging. Just Eat Takeaway verloor juist 7,0 procent. Adyen daalde 5,3 procent.

In de AMX won Fugro maar liefst 17,9 procent na cijfers. Analisten oordeelden dat Fugro een sterk jaareinde achter de rug heeft en ING is van mening dat 2022 beter wordt.

Arcadis leverde na de koerswinst van donderdag vanochtend 1,5 procent in. Alfen kreeg een koopadvies van Berenberg en het aandeel steeg daarop met 0,9 procent.

In de AScX konden de jaarcijfers van bouwer Heijmans op weinig waardering rekenen. Het aandeel daalde 3,4 procent. De cijfers van Brunel werden beloond met een koersstijging van 7,3 procent. De detacheerder presteerde in 2021 dan ook beter dan voorzien, zo stelde ING.

Nedap werd 3,7 procent duurder. Nedap boekte afgelopen jaar een hogere omzet, ondanks dat het nadrukkelijk de gevolgen voelde van de problemen in de aanvoerketen, die voorlopig ook nog wel aan zullen houden. Over 2021 stelt het bedrijf een dividend voor van 3,00 euro per aandeel.

De koersdruk op CM.com houdt aan. Het techaandeel daalde donderdag na cijfers al met 13 procent en leverde vandaag nog eens 4,2 procent in.

Het lokaal genoteerde Fastned won 1,5 procent na een kleine koersdoelverhoging door Berenberg.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.359,99 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood.