Video: groot risico dat Fed plank misslaat

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zit in een ontzettend lastig parket en moet heel voorzichtig zijn dat het niet uit de bocht vliegt. Dat blijkt uit een commentaar van marktanalist Philip Marey van Rabobank voor de camera van ABM Financial News.



Als de Fed zijn beleid te langzaam verkrapt kan de inflatie helemaal uit de hand lopen en zal er uiteindelijk zo hard moeten worden ingegrepen dat er een recessie volgt, maar als de Amerikaanse centrale bank te hard verkrapt, dan belanden we al eerder in een recessie, aldus Marey. "Het wordt dus een balanceeract voor de Fed, waarbij de kans op een beleidsfout levensgroot is", waarschuwt de analist. Klik hier voor: groot risico dat Fed plank misslaat Bron: ABM Financial News

