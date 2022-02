DuPont doet grote desinvestering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont verkoopt een meerderheidsbelang in Mobility & Materials aan Celanese voor 11,0 miljard dollar. Dit meldde het Amerikaanse chemieconcern vrijdag. De transactie is inclusief de divisie Engineering Polymers en bepaalde productlijnen binnen de Performance Resins en Advances Solution divisies. De te verkopen activiteiten waren in 2021 goed voor een omzet van circa 3,5 miljard dollar een operationele EBITDA van circa 0,8 miljard dollar. De transactie zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond, mits onder meer toezichthouders groen licht geven. Met de verkoopopbrengst wil DuPont onder meer de overname van Rogers Corporation financieren. Ook kijkt het naar andere overnamekansen. Bron: ABM Financial News

