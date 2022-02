Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen. De Nasdaq lijkt nog iets meer te stijgen bij opening. Wall Street haalt vrijdag steun uit een geplande ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Rusland volgende week in een poging een oplossing te vinden voor de situatie aan de grens van Oekraïne. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat er eind volgende week in Europa een ontmoeting is tussen Antony Blinken en Sergej Lavrov, "op voorwaarde dat er geen Russische invasie in Oekraïne plaatsvindt". Dit nieuws kan "de angel" er gedeeltelijk uithalen, zei marktanalist Matthew Simpson van City Index. Zolang de situatie echter niet definitief is opgelost, zullen beleggers risicovolle activa mijden en massaal veilige havens opzoeken, zei marktanalist Yeap Jun Rong van IG. Op macro-economisch vlak staan vrijdag slechts de bestaande woningverkopen in janauri geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1353. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1372 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1360 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2,1 procent lager. Bedrijfsnieuws Deere steeg voorbeurs 0,1, na beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Deere besloot de outlook voor dit boekjaar te verhogen naar een omzet van 6,7 tot 7,1 miljard dollar. Eerder ging het bedrijf uit van een bandbreedte van 6,5 tot 7,0 miljard dollar. Analisten hielden al rekening met een jaaromzet van 6,9 miljard dollar. Dropbox daalde voorbeurs 6,0 procent. Het cloudopslagbedrijf heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd. Het techbedrijf kondigde ook aan voor 1,2 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Intel daalde voorbeurs 0,9 procent. CEO Pat Gelsinger zei tijdens een beleggersdag dit jaar een gematigde omzetgroei te voorzien. De groei zal vanaf volgend jaar versnellen en rond 2025 of 2026 op 10 tot 12 procent liggen, aldus de topman. Keysight Technologies verloor voorbeurs 2,7 procent. Het concern zei te verwachten dat de problemen in de aanvoerketen tot 2023 zullen aanhouden. Roku raamt de omzet voor het lopende kwartaal op 720 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 751 miljoen dollar. Net als Keysight waarschuwde Roku voor verstoringen in de aanvoerketen, waardoor er onder meer een gebrek aan componenten is. Het aandeel noteerde voorbeurs 24,6 procent lager. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,1 procent lager op 4.380,26 punten. De Dow Jones index eindigde 1,8 procent in het rood op 34.312,03 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,9 procent tot 13.716,72 punten. Bron: ABM Financial News

