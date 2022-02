Commissie keurt overname NN Investment Partners goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De mededingingswaakhond van de EU heeft de overname van NN Investment Partners door Goldman Sachs goedgekeurd. Dit meldde de Europese Commissie vrijdag. De overname van de vermogensbeheerdochter van verzekeraar NN Group door Goldman Sachs levert volgens de commissie geen mededingingsbezwaren op. De twee vermogensbeheerders samen hebben geen dominante marktpositie. Er zijn andere sterke spelers actief in deze branche. Half augustus 2021 bereikten NN Group en Goldman Sachs een akkoord over de overname voor 1,7 miljard euro. Van de overnamesom is ruim 1,5 miljard euro de basisprijs en de rest wordt voldaan in de vorm van een dividenduitkering voor afronding van de transactie. NN en Goldman sloten destijds ook een tienjarige strategische samenwerking. De Amerikaanse zakenbank zal NN blijven voorzien van diensten op het vlak van vermogensbeheer. Bron: ABM Financial News

