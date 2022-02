Boskalis betrokken bij twee bergingsoperaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis verleent assistentie bij twee schepen met brand aan boord. Dit maakte de maritieme dienstverlener vrijdagmiddag bekend. Het betreft een 'car carrier' nabij de Azoren en grote veerboot bij het Griekse eiland Corfu. Voor de carrier heeft Boskalis een team van 16 experts samengesteld en voor de veerboot een team van 12. Boskalis verstrekte geen financiële details. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.