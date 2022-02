Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag voor het grootste deel licht hoger in een markt die zich op korte termijn geen zorgen lijkt te hoeven maken over een militaire confrontatie tussen Rusland en Oekraïne.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 463,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.244,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.964,92 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,1 procent op 7.546,53 punten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, zullen elkaar volgende week ontmoeten, nadat Blinken zijn ambtgenoot hier donderdag voor uitnodigde. De VS stellen als voorwaarde dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt.

In het Verenigde Koninkrijk bleken de detailhandelsverkopen over januari weer te zijn gestegen en ook conform de verwachtverwachtingen van ongeveer 2,0 procent. De Franse inflatie steeg afgelopen maand naar 2,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,8 procent in december.

De macro-economische agenda bevat vrijdag de verkopen van bestaande woning in januari in de Verenigde Staten en het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone in februari.

Sprekers zijn vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Frank Elderson en de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams.

Olie noteerde vrijdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het rood op 89,48 dollar, terwijl voor een april-future Brent 90,77 dollar werd betaald, een daling van 2,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1367. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1370 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1364 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Allianz heeft in 2021 een lagere nettowinst behaald, terwijl de Duitse verzekeraar in het vierde kwartaal zelfs in de rode cijfers dook. De koers van het aandeel Allianz noteerde 1,0 procent lager.

In Parijs noteerde de koers van het aandeel Teleperformance 6,3 procent hoger en voerde daarmee de reeks van 25 stijgers aan. In Frankfurt was de sterkste stijger iets minder robuust van omvang. Het aandeel Beiersdorf steeg hier 2,4 procent en was daarmee de sterkste plus onder de 22 stijgers. Het aandeel Delivery Hero daalde 4,4 procent, een beweging die zich de laatste tijd wel vaker op het bord vertoont. Ditmaal verlaagde UBS het koersdoel voor de maaltijdbezorger stevig. Daarmee volgde UBS de analisten het voorbeeld van onder meer Deutsche Bank en Credit Suisse eerder deze week.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 2,1 procent op 4.380,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,8 procent tot 34.312,03 punten en de Nasdaq leverde 2,9 procent in op 13.716,72 punten.