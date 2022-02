Valuta: nog weinig nervositeit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1370 dollar, geen koers die een sterke trek naar veilige havens verraadt in het licht van de gespannen situatie rondom Oekraïne.

"Het voelt een beetje als stilte voor de storm", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Marktpartijen zoeken niet alleen veiligheid in de dollar, maar ook in goud en de rentemarkt. Daarin zijn opwaartse bewegingen wel zichtbaar, maar nog niet zo sterk. Wij schatten in dat de kans op militaire maatregelen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne na afsluiting van de Olympische Winterspelen toeneemt, omdat China veel belang hecht aan het evenement en daar geen dissonanten bij kan gebruiken", aldus Boele.

Voorlopig is de valutamarkt dan ook vooral gericht op inflatie, rentes en het rentebeleid van de diverse centrale banken, aldus Boele vrijdag. Zij vindt de verwachtingen ten aanzien daarvan nog altijd stevig aan de maat. "De markt verwacht dat aan het einde van 2022 de beleidsrente 150 basispunten hoger staat dan nu het geval is. De Fed zal waarschijnlijk moeite hebben om aan deze verwachtingen te voldoen, wat het opwaarts potentieel voor de dollar kan afremmen¨", aldus Boele.

De valutaspecialist stelde dat de rentevooruitzichten ten opzichte van die van andere munten van belang zijn. "Beleggers verwachten ook veel renteverhogingen in andere landen. Zij denken dat in het Verenigd Koninkrijk de beleidsrente aan het einde van 2022 150 basispunten hoger staat dan nu het geval is, voor Australië is dat 125 basispunten, voor de eurozone 45 basispunten, voor Canada 170 en voor Nieuw-Zeeland 180 basispunten. Kortom, de verwachtingen zijn hooggespannen en wij denken dat beleggers teleurgesteld gaan worden en dat de Amerikaanse dollar ruimte heeft om te stijgen ten opzichte van deze valuta’s", gaf Boele vrijdag aan.

Volgende week zal alle aandacht uitgaan naar de consumentenprijzen in de eurozone, de presentaties van leden van de Fed en de Bank of England, Amerikaanse macro-economische data en het rentebesluit door de centrale bank van Nieuw-Zeeland.

In het Verenigde Koninkrijk bleken de detailhandelsverkopen over januari weer te zijn gestegen en ook conform de verwachtverwachtingen van ongeveer 2,0 procent. De Franse inflatie steeg afgelopen maand naar 2,9 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,8 procent in december.

De macro-economische agenda bevat vrijdag de verkopen van bestaande woning over januari in de Verenigde Staten en het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone over februari.

Sprekers zijn vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Frank Elderson en de voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1371 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8346 Britse pond. Het Britse pond noteerde eveneens onveranderd op 1,3617 dollar.