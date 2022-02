Beursblik: sterke resultaten Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal sterke resultaten behaald en ook de orderinstroom was goed. Dit stelden analisten van UBS vrijdag. De onderliggende nettowinst kwam in het vierde kwartaal 5 procent hoger uit dan de analistenconsensus, merkte UBS op. De door Besi afgegeven outlook voor het lopende eerste kwartaal betekent volgens de Zwitserse bank dat de analistenconsensus voor dit jaar voor de EBIT met enkele procent omhoog kan. UBS heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 96,00 euro. Het aandeel stijgt vandaag 0,6 procent naar 75,08 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.