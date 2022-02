AEX blijft dicht bij huis, Fugro 15,6% omhoog na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 749,93 punten.

"Het nieuws wordt onverminderd gedomineerd door de crisis in Oekraïne", aldus analisten van SEB.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, zullen elkaar volgende week ontmoeten, nadat Blinken zijn ambtgenoot hier donderdag voor uitnodigde. Diverse media melden vanochtend dat Lavrov de uitnodiging heeft geaccepteerd. De VS stellen als voorwaarde dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt.

Op donderdag daalden de beurzen nog fors als gevolg van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. "Russische separatisten beschuldigden Oekraïne van het schenden van de wapenstilstand. Dit lijkt een opmaat naar een invasie", aldus analisten van IG.

"Diplomatie is de enige juiste manier om deze crisis op te lossen", zei Blinken donderdagavond bij een bijeenkomst van de VN.

"De ontwikkelingen drukken momenteel op de aandelenmarkten", aldus SEB. "Mogelijk zien we later vandaag nog een beperkte opluchtingsrally, nu bekend is dat de VS en Rusland volgende week met elkaar aan tafel zitten."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1370. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de bestaande woningverkopen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Ahold aan kop met 3,0 procent koerswinst. Besi won 1,9 procent na cijfers. Volgens ING heeft Besi een sterk jaar in het verschiet liggen.

In de AMX won Fugro maar liefst 15,6 procent na cijfers. Analisten oordeelden dat Fugro een sterk jaareinde heeft gehad en ING is van mening dat 2022 beter wordt. Arcadis leverde na de koerswinst van donderdag vanochtend 0,7 procent in. Alfen kreeg een koopadvies van Berenberg en het aandeel steeg daarop met 3,6 procent.

In de AScX konden de cijfers van bouwer Heijmans op waardering rekenen met een koerswinst van 2,3 procent. De cijfers van Brunel werden beloond met een koersstijging van 4,1 procent. De detacheerder presteerde in 2021 dan ook beter dan voorzien, zo stelde ING.

Nedap werd 3,6 procent duurder. Nedap boekte afgelopen jaar een hogere omzet, ondanks dat het nadrukkelijk de gevolgen voelde van de problemen in de aanvoerketen, die voorlopig ook nog wel aan zullen houden. Over 2021 stelt het bedrijf een dividend voor van 3,00 euro per aandeel.

De koersdruk op CM.com houdt aan. Het techaandeel daalde donderdag na cijfers al met 13 procent en levert vanochtend nog eens 3,5 procent in.

Het lokaal genoteerde Fastned wint 2,7 procent na een kleine koersdoelverhoging door Berenberg.