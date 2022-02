'Zeer sterk jaareinde Fugro' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een zeer sterk jaareinde achter de rug. Dit oordeelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam vrijdag. Het herstel wordt ook steeds breder gedragen, merkte Van Beek op. In de afgelopen jaren bleek duurzame energie nog de belangrijkste groeiaanjager, maar nu laten ook olie en gas weer een bescheiden groei zien. Bij de divisie Marine lieten alle regio's een verbetering zien. Wel blijven het Midden Oosten en Afrika op sommige vlakken enigszins uitdagend. Land Asset Integrity laat ook een verbetering in de prestaties zien na de herstructurering, maar de resultaten bij Land Site Characterisation laten een gemengd beeld zien. "Er is dus nog werk aan de winkel voor Fugro", aldus de analist. Van Beek wil naar zijn ramingen voor Fugro kijken en verwacht deze licht opwaarts bij te stellen op basis van de verbeterde outlook en de sterke operationele prestaties. De analist hoopt dat Fugro zijn leningen zal herfinancieren, omdat dit de financieringskosten significant zal verlagen. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Fugro met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 15,4 procent tot 8,22 euro. Bron: ABM Financial News

