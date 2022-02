Beursblik: ING verhoogt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Randstad verhoogd van 70,00 naar 80,00 euro met handhaving van het koopadvies en de vermelding op de favorietenlijst. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde de ramingen voor het bedrijf stevig. Voor 2022 is de taxatie voor het operationeel resultaat (EBITA) met 9 procent verhoogd en voor 2023 met 3 procent. ING betoogde dat door het tekort aan personeel opdrachtgevers zich in toenemende mate tot gespecialiseerde bedrijven als Randstad wenden, terwijl looninflatie voor de arbeidsmarktbemiddelaar gunstig uitpakt. ING verwacht een veel beter dan verwacht begin van 2022 en ziet dan ook voor Randstad een zeer gunstige ontwikkelingscyclus. Het aandeel Randstad noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 65,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.