Beursblik: sterk jaareinde voor Fugro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een sterk jaareinde achter de rug, en 2022 wordt beter. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag. Mulder noemde de cijfers over het vierde kwartaal geruststellend, gezien Fugro op de belangrijkste punten de verwachtingen overtrof. De omzetgroei van 24 procent was volgens de analist sterk en ook de EBITDA viel met 44 miljoen euro hoger uit dan de 36 miljoen euro waar de analistenconsensus op mikte. De kasstroom overtrof eveneens de verwachtingen, ondanks het toegenomen werkkapitaal. "Het vierde kwartaal was een van de sterkste vierde kwartalen ooit, zelfs vóór de coronacrisis", aldus Mulder. Positief noemde Mulder ook het orderboek van meer dan een miljard euro. Wel merkte de analist op dat de weersomstandigheden redelijk gunstig waren. In het eerste kwartaal kan dat anders zijn. Ook kan het zijn dat klanten wat nerveus werden in aanloop naar 2022 en daarom veel orders dan normaal plaatsten. Dit kan in de loop van dit jaar mogelijk worden rechtgetrokken. "Al met al boekte Fugro echter zeer sterke cijfers", aldus Mulder. ING handhaafde het koopadvies op Fugro met een koersdoel van 10,90 euro. Het aandeel schoot vrijdagochtend 14,3 procent omhoog tot 8,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.