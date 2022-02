'Sterk jaar in verschiet voor Besi' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt, maar de Duivense halfgeleiderspecialist heeft wel een sterk jaar in het verschiet. Dit stelt analist Marc Hesselink van ING vrijdag. Zowel de resultaten over het vierde kwartaal als de outlook voor het eerste kwartaal waren min of meer gelijk aan de verwachtingen, zei Hesselink. Positief noemde de analist de orderinstroom en de uitspraken van Besi over de eindmarkten. "Veel sectoranalisten verwachten dat de huidige opwaartse trend aanhoudt in 2022. En ook wij zijn positief gestemd op basis van onze orderinstroom en orderportefeuille op het jaareinde van 327 miljoen euro", zei CEO Richard Blickman van Besi vrijdag. De analistenconsensus rekent voor 2021 op een omzetgroei van 11 procent. En dat noemt ING na vandaag wat aan de bescheiden kant. ING heeft een koopadvies op Besi met een koersdoel van 95,00 euro. Het aandeel Besi stijgt vrijdag, na een rode opening, 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

