'Ministers VS en Rusland ontmoeten elkaar volgende week'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zullen elkaar eind volgende week ontmoeten, nadat Blinken zijn ambtgenoot hier donderdag voor uitnodigde. Diverse media melden vanochtend dat Lavrov de uitnodiging heeft geaccepteerd. De bijeenkomst zal ergens in Europa plaatsvinden. De VS stellen als voorwaarde dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt. Op donderdag daalden de beurzen nog fors als gevolg van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. "Russische separatisten beschuldigden Oekraïne van het schenden van de wapenstilstand. Dit lijkt een opmaat naar een invasie", aldus analisten van IG. "Diplomatie is de enige juiste manier om deze crisis op te lossen", zei Blinken donderdagavond bij een bijeenkomst van de VN. Om die reden stuurde hij Lavrov een uitnodiging voor een ontmoeting. Bron: ABM Financial News

