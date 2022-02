Schiphol ontving vorig jaar 22 procent meer passagiers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol ontving in 2021 beduidend meer passagiers, maar is nog altijd ver verwijderd van de cijfers uit 2019. Dit kwam vrijdag naar voren uit de jaarcijfers van het luchthavenbedrijf. Schiphol ging 2021 traag van start door de coronalockdowns. Na een herstel afgelopen zomer moesten eind 2021 toch weer opnieuw lockdowns ingevoerd worden. Het aantal passagiers kwam afgelopen jaar uit op 29,0 miljoen ten opzichte van 23,5 miljoen een jaar eerder. Dit is naast Schiphol ook inclusief de luchthavens in Eindhoven en Rotterdam. In 2019 deden nog 80,5 miljoen passagiers Schiphol aan. Schiphol leed in 2021 onderliggend een nettoverlies van 287 miljoen euro, min of meer een halvering van het verlies in 2020. In 2019 werd er nog een winst geboekt van 270 miljoen euro, Schiphol voorziet dat het aantal passagiers pas in 2024 weer op het oude niveau zal zijn teruggekeerd. Bron: ABM Financial News

