Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NN

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 46,00 naar 52,80 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. Volgens analist Michael Huttner zorgen de hogere rentes voor een stijgend dividend. "Die zijn erg goed nieuws voor NN", aldus de analist over de rente-ontwikkelingen. En over de eerder deze week gepresenteerde cijfers merkte de analist op dat de kapitaalaanwas ruim boven verwachting was en dat het aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro ook een kwart miljard euro meer was dan voorzien. NN heeft een sterke balans, benadrukte Huttner. Het aandeel NN sloot donderdag op 50,68 euro. Bron: ABM Financial News

