Meer omzet en bedrijfsresultaat voor Brunel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet zien oplopen en het bedrijfsresultaat aanzienlijk weten te verbeteren. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. Brunel zag de omzet in het vierde kwartaal met 17 procent stijgen naar 245,4 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was dit een plus van 15 procent. De brutowinst steeg met 23 procent naar 59,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 9,8 miljoen in het vierde kwartaal van 2020 naar 15,7 miljoen afgelopen kwartaal. De bijbehorende marge liep op van 4,7 procent in het vierde kwartaal van 2020 naar 6,4 procent afgelopen kwartaal. Voor het vierde kwartaal verwachtte ING een omzet uit de voortgezette activiteiten van 235,7 miljoen euro. De brutowinst raamde de bank op 54,8 miljoen euro en het EBIT 12,8 miljoen euro. De operationele kosten stegen in het vierde kwartaal met 14 procent van 38,5 miljoen naar 43,7 miljoen euro. In heel 2021 kwam de omzet 1 procent hoger uit op 899,7 miljoen euro. Dit leverde een 65 procent hogere EBIT op van 47,7 miljoen euro met een marge van 5,3 procent, ruim 2 procentpunt meer dan in 2020. De nettowinst verdubbelde in 2021 van 15,6 miljoen naar 31,0 miljoen euro. De verhouding tussen direct en indirect personeel steeg in het vierde kwartaal van 7,2 naar 8,0 en voor heel 2021 van 7,1 naar 7,5. Dividend Brunel stelt een dividend voor van 0,45 euro per aandeel en daarmee keert Brunel 74 procent van de behaalde winst in 2021 van 0,61 euro per aandeel uit. De kaspositie bedroeg aan het einde van het jaar 112 miljoen euro, ondanks de overname van Taylor Hopkinson. Outlook Brunel verwacht voor het eerste kwartaal een lichte stijging van de omzet op kwartaalbasis, inclusief Taylor Hopkinson. De brutomarge zal iets dalen, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar. En de operationele kosten zullen stijgen door aanhoudende investeringen in de groei. Het aandeel Brunel sloot donderdag op een rood gesloten Damrak op 11,74 euro. Bron: ABM Financial News

