Berenberg zet Alfen op kooplijst

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het advies voor Alfen verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 85,00 naar 88,00 euro ging. Analist Jan Richard verhoogde het advies na de sterke jaarcijfers over 2021 en een "verrassend optimistische" outlook voor 2022. Het bestuur van Alfen houdt volgens Richard de touwtjes strak in handen in een volatiel macro-economisch klimaat. Ook is het pad naar winstgevendheid erg duidelijk uitgestippeld, zo stelt de analist. Richard noemt de waardering van het aandeel aantrekkelijk, waarbij de consensus voor 2022 ruimte laat voor positieve verrassingen. "Dat zal de koers van het aandeel aanjagen op korte termijn", zo voorziet hij. In het beste geval kan het aandeel Alfen zelfs naar 162,00 euro, er vanuit gaande dat Alfen zijn doelstellingen op middellange termijn behaald, hetgeen een opwaartse potentie zou betekenen van 116 procent ten opzichte van de huidige koers, zei de analist. Het aandeel Alfen sloot donderdag op 75,05 euro. Bron: ABM Financial News

