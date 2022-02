Nipt hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start, ondanks een flinke afstraffing op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag koerste de AEX nog 1,0 procent lager naar 751,20 punten doordat vooral aanhoudende spanningen over de situatie in Oekraïne op het sentiment wogen. De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag zelfs dat alles erop wijst dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen, naar verwachting in de komende dagen.

Eerder deze week koelden de spanningen juist wat af, nadat Moskou aangaf groepen militairen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Het Westen waarschuwde echter dat een daadwerkelijke terugtrekking niet zichtbaar was.

"Rusland blijft ontkennen dat het zijn troepen aan het opbouwen is, terwijl berichten over beschietingen op een dorp in Oost-Oekraïne door pro-Russische troepen het sentiment niet helpen, waarbij pro-Russische troepen de Oekraïense militairen de schuld geven", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

Dit is waarschijnlijk de grotere zorg voor de NAVO en de VS, want als separatistische troepen proberen de Oekraïense troepen tot een tegenreactie te dwingen, wordt zo mogelijk een excuus gecreëerd voor een Russische inval.

"En dan breekt de hel los", aldus Hewson.

Marktanalist Paul Jackson van Invesco denkt nog steeds dat het conflict via diplomatie zal worden opgelost. "Als de markten veel verder dalen, zie ik dit als een kans om te kopen", voegde hij toe.

Later deze week staat er mogelijk een ontmoeting tussen Rusland en de VS gepland.



Marktanalisten wijzen er op dat het lastig is om te handelen op een oorlogsdreiging. Donderdagavond namen veel beleggers dan ook het zekere voor het onzekere en kozen voor de zijlijn. Techbeurs Nasdaq gaf bijna 3 procent prijs, terwijl de breed samengestelde S&P 500 index ruim 2 procent verloor. Vanochtend laten de futures herstel zien.

Opvallend genoeg gaven ook de olieprijzen terrein prijs, waarmee oliehandelaren het signaal leken af te geven dat zij niet geloven in een directe escalatie aan de grens van Oekraïne. Daarnaast hangt wel een atoomakkoord met Iran boven de markt waardoor op langere termijn meer aanbod van olie kan worden verwacht.

De Amerikaanse olie-future sloot donderdagavond in New York circa 2 procent lager op 91,76 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend koerst de future met 0,7 procent verder omlaag.

De Aziatische beurzen laten vanochtend een verdeeld beeld zien. Tokio en Hongkong geven enkele tienden van een procent prijs, terwijl de Shanghai Composite juist licht hoger noteert. De beurs in Sydney geeft wel 1 procent prijs.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de bestaande woningverkopen in de VS.

Bedrijfsnieuws

BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal de omzet conform verwachting zien dalen en rekent voor het lopende eerste kwartaal op groei. Besi keert een dividend uit van 3,33 euro per aandeel. Dat is krap 96 procent meer dan een jaar eerder.

De omzet van Fugro steeg het afgelopen kwartaal op een vergelijkbare basis met 24,8 procent naar 410,4 miljoen euro, waar over het vierde kwartaal van het voorgaande jaar nog 318,1 miljoen werd gerapporteerd. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 44,9 miljoen tegen 33,2 miljoen euro een jaar eerder en tegen een consensusverwachting van 36 miljoen euro.

Heijmans boekte in 2021 een hoger onderliggend bedrijfsresultaat bij een vrijwel gelijkblijvende omzet en voor 2022 rekent de bouwer op een vergelijkbaar bedrijfsresultaat.

Nedap boekte het afgelopen jaar een hogere omzet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, ondanks dat het nadrukkelijk de gevolgen voelde van de problemen in de aanvoerketen, die voorlopig ook nog wel aan zullen houden.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Alfen van 85,00 naar 88,00 euro en zette het aandeel op de kooplijst. Jefferies verlaagde het koersdoel voor CM.com van 32,00 naar 27,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 2,1 procent op 4.380,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,8 procent tot 34.312,03 punten en de Nasdaq leverde 2,9 procent in op 13.716,72 punten.