Fugro overtreft verwachtingen ruimschoots

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het vierde kwartaal op jaarbasis de resultaten meer dan verwacht zien oplopen. Dit maakte de bodemonderzoeker vrijdag bekend. De omzet steeg op een vergelijkbare basis met 24,8 procent naar 410,4 miljoen euro, waar over het vierde kwartaal van het voorgaande jaar nog 318,1 miljoen werd gerapporteerd. De consensus mikte op een omzet van 345 miljoen euro. Fugro wist de omzet verder te diversifiëren, waarbij wind, infra en water nog 61 procent van de totale omzet uitmaken. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 44,9 miljoen tegen 33,2 miljoen euro een jaar eerder en tegen een consensusverwachting van 36 miljoen euro. Hier profiteerde Fugro van de resultaten uit Europa, Afrika en de Amerika's. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) liep op jaarbasis fors op van 3,5 miljoen euro naar 17,4 miljoen euro. De bij deze post behorende marge steeg van 1,1 naar 4,3 procent. In het derde kwartaal van dit jaar lag dit percentage nog op 7,6 procent. Fugro sprak van een veerkrachtige prestatie dankzij een strikt beheer van de kosten en eerste signalen dat het prijsklimaat verbetert. De kasstroom daalde wel van 36,1 miljoen naar 14,6 miljoen euro. Fugro mikte voor dit jaar ook op een omzetgroei en een gematigde margeverbetering en een break even vrije kasstroom. De nettoschuld kwam aan het eind van de verslagperiode uit op 292,7 miljoen euro. Dat was aan het einde van juni 368,4 miljoen euro en aan het einde van 2020 295,8 miljoen euro. Over heel 2021 steeg de omzet van 1,39 miljard naar 1,46 miljard euro, waarbij de EBITDA aantrok van 162 naar 175,6 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 59,6 miljoen euro, waar dit in 2020 nog een verlies van 74 miljoen euro was. Het orderboek voor de komende twaalf maanden trok met 11,6 procent aan tot 1,0 miljard euro en is daarmee terug op het niveau van voor de crisis. Outlook Voor het lopende jaar mikt Fugro op een aanhoudende omzetgroei en een verdere verbetering van de marges. Voor de middellange termijn, die nu strekt tot 2023 en 2024, mikt Fugro nog altijd op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. Afgelopen jaar was dit 4,3 procent, 0,8 procentpunt meer dan in 2020. Bron: ABM Financial News

