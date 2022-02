Europese beurzen openen hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, hopend op een oplossing voor het conflict in Oekraïne.

IG voorziet een openingswinst van 61 punten voor de Duitse DAX, een plus van 48 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd.

De oorlogsdreiging in Oost-Europa houdt aan en zorgt voor onzekerheid onder beleggers. De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag dat alles erop wijst dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen, naar verwachting in de komende dagen.

Eerder deze week namen de spanningen juist wat af, nadat Moskou aangaf een deel van zijn militairen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Het Westen waarschuwde echter dat een daadwerkelijke terugtrekking niet zichtbaar was.

"We hebben weer een dag van onzekerheid en marktdalingen gezien op claims en tegenclaims tussen Rusland en de NAVO over de omvang en beweging van Russische troepen aan de Oekraïense grens", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets.

"Het is dan ook niet verrassend dat de Europese beurzen tegen deze achtergrond weer onder druk zijn komen te staan", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak was het donderdag relatief rustig. De centrale bank in Turkije handhaafde de belangrijkste rente op 14 procent.



Bedrijfsnieuws

In Parijs deed Kering goede zaken, met een winst 5 procent in de CAC 40, terwijl Worldline zo'n 3 procent verloor.

RWE was koploper in Frankfurt, met een plus van ruim 4,5 procent. Infineon leverde ruim 2,5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Orange heeft in 2021 een iets lager resultaat behaald, ondanks een licht gestegen omzet. Het aandeel steeg ruim een half procent.

Nestlé heeft in heel 2021 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar. Het aandeel steeg licht.

Commerzbank heeft vorig jaar weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, ondanks reorganisatiekosten. Het aandeel steeg meer dan 3 procent.

NN Group boekte in 2021 meer omzet dan de eigen doelstelling aangaf. Het aandeel eindigde licht in de plus.

Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet fors zien aantrekken en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. De luchtvaartmaatschappij wil nieuwe stappen zetten om de balans te versterken door 4 miljard euro op te halen. Zowel de Franse als Nederlandse staat heeft hiervoor goedkeuring gegeven. Het aandeel verloor meer dan 7,5 procent.

Euro STOXX 50 4.110,43 (-0,7%)

STOXX Europe 600 464,55 (-0,7%)

DAX 15.267,63 (-0,7%)

CAC 40 6.946,82 (-0,3%)

FTSE 100 7.537,37 (-0,9%)

SMI 12.075,27 (-1,0%)

AEX 751,20 (-1,0%)

BEL 20 4.069,47 (-0,9%)

FTSE MIB 26.669,27 (-1,1%)

IBEX 35 8.671,10 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een groene opening.

Wall Street is donderdag flink lager geëindigd, gebukt onder de oorlogsdreiging in Oost-Europa.

"Rusland blijft ontkennen dat het zijn troepen aan het vergroten is, terwijl berichten over beschietingen op een dorp in Oost-Oekraïne door pro-Russische troepen het sentiment niet helpen, waarbij pro-Russische troepen de Oekraïense troepen de schuld geven", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

Dit is waarschijnlijk de grotere zorg voor de NAVO en de VS, want als separatistische troepen proberen de Oekraïense troepen tot een tegenreactie te dwingen, wordt zo mogelijk een excuus gecreëerd voor een Russische inval.

"En dan breekt de hel los", aldus Hewson.

Marktanalist Paul Jackson van Invesco denkt nog steeds dat het conflict via diplomatie zal worden opgelost. "Als de markten veel verder dalen, zie ik dit als een kans om te kopen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in januari op maandbasis is gedaald met 4,1 procent, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 0,8 procent.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week juist onverwacht gestegen, met 23.000 tot 248.000. Economen hadden vooraf gerekend op 218.000 nieuwe aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in februari sterker dan verwacht gedaald. De index daalde van 23,2 naar 16,0. Economen hielden het vooraf op een afname tot 19.

Woensdagavond kwam de Federal Reserve al met de notulen van de laatste rentevergadering, en die stelden gerust. "De Fed-duiven lijken het nog steeds voor het zeggen te hebben en de markten verwachten dat de Fed het dit jaar waarschijnlijk bij vier verhogingen zal houden", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag onder de 2 procent.

Volgens Chris Iggo van AXA is een correctie van 20 procent op de Amerikaanse aandelenmarkten en een verder stijgende Amerikaanse tienjaarsrente naar minstens 2,5 procent nog steeds mogelijk, nu de inflatie hoger blijft uitvallen dan iedereen verwacht.

De belangrijkste trigger om positiever over de markten te worden is dan ook het pieken van de inflatie, aldus Iggo.

De olieprijs is donderdag gedaald, ondanks de geopolitieke spanningen in Oost-Europa. De settlement voor een vat West Texas Intermediate lag op 91,76 dollar, waarmee de olieprijs zo'n 2 procent goedkoper werd.

Woensdag verloor de olieprijs al terrein nadat persbureau Reuters meldde dat de belangrijkste onderhandelaar van Iran heeft gezegd dat na weken van intensieve gesprekken "we dichter dan ooit bij een akkoord zijn". Als het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven wordt ingeblazen, dan kan Iran weer olie gaan exporteren. Meer olie in de markt wordt vaak als nadelig gezien voor de olieprijs.

"Er is geen gebrek aan volatiliteit in de oliemarkt momenteel met diverse factoren die voor zeer veel beweging zorgen", aldus analist Craig Erlam van Oanda.

Volgens Erlam zouden de olieprijzen al boven de 100 dollar staan als de gesprekken over een atoomakkoord met Iran niet boven de markt hingen.

Bedrijfsnieuws

Cisco Systems sloot bijna 3 procent hoger, nadat de Amerikaanse maker van netwerkdiensten en beveiligingssoftware over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde.

Walmart heeft in het afgelopen kwartaal weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, waardoor ook het jaarresultaat nipt hoger uitkwam. Opnieuw werd het dividend verhoogd. Het aandeel steeg donderdag circa 4 procent.

DoorDash won zo'n 11 procent. Er werden meer maaltijden bezorgt dan verwacht en DoorDash bedient inmiddels meer dan 25 miljoen klanten. De bruto-orderwaarde steeg in het vierde kwartaal tot 11,2 miljard dollar.

Applied Materials heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt en ook de omzetprognose voor het lopende kwartaal voldeed aan de verwachtingen. Het aandeel daalde toch ruim 3 procent.

De winst van Nvidia is afgelopen kwartaal verdubbeld en er werd opnieuw een recordomzet geboekt. Het aandeel verloor echter meer dan 7,5 procent, volgens analisten mogelijk omdat de omzetgroei bij datacenters tegenviel.

S&P 500 index 4.380,26 (-2,1%)

Dow Jones index 34.312,03 (-1,8%)

Nasdaq Composite 13.716,72 (-2,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 27.139,38 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.481,19 (+0,4%)

Hang Seng 24.700,69 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1366. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1364.

USD/JPY Yen 115,21

EUR/USD Euro 1,1366

EUR/JPY Yen 130,95

