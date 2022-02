Nederland zet stijging investeringsniveau door

(ABM FN-Dow Jones) Er is in december weer meer geïnvesteerd in Nederland. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De investeringen stegen in december met 3,3 procent op jaarbasis. Vooral de investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines waren hoger dan een jaar eerder. In personenauto’s is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van december 2019 lagen de investeringen 3,1 procent hoger.

De omstandigheden voor investeringen zijn in februari ongeveer even gunstig als in december volgens de CBS Investeringsradar.