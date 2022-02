Olieprijs onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald, ondanks de geopolitieke spanningen in Oost-Europa. De settlement voor een vat West Texas Intermediate lag op 91,76 dollar, waarmee de olieprijs zo'n 2 procent goedkoper werd. Beleggers wegen de spanningen rond de grens met Oekraïne af tegen berichten die erop duiden dat een atoomakkoord met Iran in de maak is. Woensdag verloor de olieprijs terrein nadat persbureau Reuters meldde dat de belangrijkste onderhandelaar van Iran heeft gezegd dat na weken van intensieve gesprekken "we dichter dan ooit bij een akkoord zijn". Als het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven wordt ingeblazen, dan kan Iran weer olie gaan exporteren. Meer olie in de markt wordt vaak als nadelig gezien voor de olieprijs. "Er is geen gebrek aan volatiliteit in de oliemarkt momenteel met diverse factoren die voor zeer veel beweging zorgen", aldus analist Craig Erlam van Oanda. Volgens Erlam zouden de olieprijzen al boven de 100 dollar staan als de gesprekken over een atoomakkoord met Iran niet boven de markt hingen. Ondertussen zorgt de onzekerheid rond Oekraïne en de kans op leveringsproblemen voor Rusland als het tot een inval komt, voor een premie op Brent-futures. De spread tussen het huidige contract en die met levering in twaalf maanden is inmiddels gestegen naar ruim 12 dollar, aldus Carsten Fritsch van Commerzbank. "Met andere woorden: de markt is bereid om recordhoge premies te betalen voor olie die op korte termijn geleverd kan worden omdat ze rekenen op leveringsproblemen", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.