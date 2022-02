Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De S&P 500 daalt 1,4 procent op 4.412,33 punten, de Dow Jones index verliest 1,2 procent tot 34.531,08 punten en de Nasdaq levert 2,0 procent in op 13.836,24 punten.

De oorlogsdreiging in Oost-Europa houdt aan en zorgt voor onzekerheid bij beleggers. De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag dat alles erop wijst dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen, naar verwachting in de komende dagen.

Eerder deze week koelden de spanningen juist wat af, nadat Moskou aangaf groepen militairen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Het Westen waarschuwde echter dat een daadwerkelijke terugtrekking niet zichtbaar was.

"Rusland blijft ontkennen dat het zijn troepen aan het vergroten is, terwijl berichten over beschietingen op een dorp in Oost-Oekraïne door pro-Russische troepen het sentiment niet helpen, waarbij pro-Russische troepen de Oekraïense troepen de schuld geven", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

Dit is waarschijnlijk de grotere zorg voor de NAVO en de VS, want als separatistische troepen proberen de Oekraïense troepen tot een tegenreactie te dwingen, wordt zo mogelijk een excuus gecreëerd voor een Russische inval.

"En dan breekt de hel los", aldus Hewson.

Marktanalist Paul Jackson van Invesco denkt nog steeds dat het conflict via diplomatie zal worden opgelost. "Als de markten veel verder dalen, zie ik dit als een kans om te kopen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in januari op maandbasis is gedaald met 4,1 procent, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met 0,8 procent.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week juist onverwacht gestegen, met 23.000 tot 248.000. Economen hadden vooraf gerekend op 218.000 nieuwe aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in februari sterker dan verwacht gedaald. De index daalde van 23,2 naar 16,0. Economen hielden het vooraf op een afname tot 19.

Woensdagavond kwam de Federal Reserve al met de notulen van de laatste rentevergadering, en die stelden gerust. "De Fed-duiven lijken het nog steeds voor het zeggen te hebben en de markten verwachten dat de Fed het dit jaar waarschijnlijk bij vier verhogingen zal houden", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag onder de 2 procent.

Volgens Chris Iggo van AXA is een correctie van 20 procent op de Amerikaanse aandelenmarkten en een verder stijgende Amerikaanse tienjaarsrente naar minstens 2,5 procent nog steeds mogelijk, nu de inflatie hoger blijft uitvallen dan iedereen verwacht.

De belangrijkste trigger om positiever over de markten te worden is dan ook het pieken van de inflatie, aldus Iggo.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1364. WTI-olie verliest 2,5 procent aan waarde.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van Cisco Systems gaat bijna 4 procent hoger, nadat de Amerikaanse maker van netwerkdiensten en beveiligingssoftware over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde.

Walmart heeft in het afgelopen kwartaal weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, waardoor ook het jaarresultaat nipt hoger uitkwam. Opnieuw werd het dividend verhoogd. Het aandeel stijgt 3,5 procent.

DoorDash wint bijna 10 procent. Er werden meer maaltijden bezorgt dan verwacht en DoorDash bedient inmiddels meer dan 25 miljoen klanten. De bruto-orderwaarde steeg in het vierde kwartaal tot 11,2 miljard dollar.

Applied Materials heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt en ook de omzetprognose voor het lopende kwartaal voldeed aan de verwachtingen. Het aandeel verliest toch 2 procent.

De winst van Nvidia is afgelopen kwartaal verdubbeld en er werd opnieuw een recordomzet geboekt. Het aandeel verliest echter 7,5 procent, volgens analisten mogelijk omdat de omzetgroei bij datacenters tegenviel.

Dropbox komt nabeurs met resultaten. In aanloop daalt het aandeel ruim 4 procent.