Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Bij een slot van 464,55 punten, verloor de Stoxx Europe 600 0,7 procent. De Duitse DAX daalde ook 0,7 procent bij een slotstand van 15.267,63 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,3 procent lager op 6.946,82 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,9 procent in de min en sloot op 7.537,37 punten. De oorlogsdreiging in Oost-Europa houdt aan en zorgt voor onzekerheid onder beleggers. De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag dat alles erop wijst dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen, naar verwachting in de komende dagen. Eerder deze week namen de spanningen juist wat af, nadat Moskou aangaf een deel van zijn militairen terug te trekken van de grens met Oekraïne. Het Westen waarschuwde echter dat een daadwerkelijke terugtrekking niet zichtbaar was. "We hebben weer een dag van onzekerheid en marktdalingen gezien op claims en tegenclaims tussen Rusland en de NAVO over de omvang en beweging van Russische troepen aan de Oekraïense grens", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. "Het is dan ook niet verrassend dat de Europese beurzen tegen deze achtergrond weer onder druk zijn komen te staan", aldus Hewson. Op macro-economisch vlak was het relatief rustig. De centrale bank in Turkije handhaafde de belangrijkste rente op 14 procent. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1369. Een vat WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws In Parijs deed Kering goede zaken, met een winst 5 procent in de CAC 40, terwijl Worldline zo'n 3 procent verloor. RWE was koploper in Frankfurt, met een plus van ruim 4,5 procent. Infineon leverde ruim 2,5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX. Orange heeft in 2021 een iets lager resultaat behaald, ondanks een licht gestegen omzet. Het aandeel steeg ruim een half procent. Nestlé heeft in heel 2021 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar. Het aandeel steeg licht. Commerzbank heeft vorig jaar weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, ondanks reorganisatiekosten. Het aandeel steeg meer dan 3 procent. NN Group boekte in 2021 meer omzet dan de eigen doelstelling aangaf. Het aandeel eindigde licht in de plus. Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet fors zien aantrekken en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. De luchtvaartmaatschappij wil nieuwe stappen zetten om de balans te versterken door 4 miljard euro op te halen. Zowel de Franse als Nederlandse staat heeft hiervoor goedkeuring gegeven. Het aandeel verloor meer dan 7,5 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.