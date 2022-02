Adyen en CM onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 1,0 procent tot 751,20 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 2,4 procent.

De aanhoudende spanningen tussen Rusland en Oekraïne blijven het sentiment bepalen. Het Westen zei nog geen tekenen zien van de beloofde terugtrekking van Russische troepen aan de grens van Oekraïne. Moskou zei hier wat tijd voor nodig te hebben.

Belegginsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital zag hierdoor de vrees voor escalatie toch weer iets toenemen vandaag.

Daarnaast verteerde de markt de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die woensdag nabeurs verschenen. Uit de notulen bleek dat de Amerikaanse centrale bank zich wel degelijk zorgen maakt over de inflatie en bereid is tot meer maatregelen, zonder hierin expliciet te worden.

Volgens Schutte zaten er geen verrassingen in de notulen. "Bovendien herhaalde de Fed dat het monetair beleid afhankelijk zal blijven van de toekomstige inflatiecijfers", voegde hij toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de werkloosheid in Nederland in januari verder is gedaald van 3,8 procent naar 3,6 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week onverwacht is gestegen. En de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia daalde juist harder dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1369. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1373 op de borden.

De olieprijs daalde met circa 2,0 procent.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten slechts zeven van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken met een winst van 1,5 procent, gevolgd door Signify met 0,8 procent. Adyen was met een verlies van 5,3 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

ASMI en ASML werden door Jefferies op de kooplijst gezet. ASML sloot met een winst van 0,8 procent en ASMI eindigde 0,6 procent hoger.

NN steeg 0,2 procent na cijfers. Analisten waren te spreken over de cijfers en KBC Securities besloot om het koersdoel voor NN te verhogen naar 53,00 euro.

In de AMX kregen op het oog meevallende cijfers van Air France-KLM een negatief onthaal met een koersdaling van 7,6 procent. De luchtvaarder kondigde wel een nieuwe kapitaalronde aan van 4 miljard euro, waar analisten al voor vreesden.

Arcadis wist juist 8,7 procent te stijgen na het openen van de boeken. "Het advies- en ingenieursbedrijf sloot 2021 goed af", zo concludeerde ING. Kepler Cheuvreux vond dat Arcadis boven verwachting presteerde in het vierde kwartaal.

In de AScX werden BAM en CM.COM flink afgestraft na cijfers. Het techbedrijf daalde 13,4 procent en de bouwer 11,9 procent. Degroof Petercam zag wel ruimte om het koersdoel voor BAM te verhogen van 3,00 naar 3,50 euro. Ordina daalde 1,6 procent na het openen van de boeken.

Het lokaal genoteerde Lavide won 9,5 procent. De zaak tussen Lavide en ING Bank is woensdag aangehouden om de twee kemphanen de gelegenheid te geven om een schikking te treffen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent lager op 4.422,01 punten. De Dow Jones index daalde 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood.