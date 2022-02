Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor CM.com verlaagd van 32,00 naar 27,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Charles Brennan besloot hiertoe nadat CM.com voorbeurs met kwartaalcijfers kwam. "De resultaten over 2021 lieten een sterke autonome groei zien, maar in de huidige markt letten beleggers vooral op de winstgevendheid", aldus de analist. Op dit moment wordt de winstgevendheid van CM nog voor een belangrijk deel gedrukt door investeringen, maar hiervoor gecorrigeerd, ligt de EBITDA-marge volgens de analist op ongeveer 12 procent. Dat betekent volgens de zakenbank dat zodra CM.com de hoge investeringen achter zich kan laten, het winstgevend wordt. Maar 2022 belooft volgens Brennan opnieuw een jaar van investeren te worden. Pas in 2023 denkt Jefferies dat CM.com break-even zal draaien. Het aandeel CM.com verloor donderdag liefst 12 procent op 21,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.