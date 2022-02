Video: aanstaande correctie mooi instapmoment Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten geduld hebben en wachten tot er een flinke correctie is geweest. Dit zei vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News.



"En kijk dan welke goede waarde-aandelen je kan kopen, want dat zijn er genoeg", voegde hij toe. Van Eerden vindt dat de bedrijfsresltaten over het algemeen goed zijn, maar dat veel bedrijven, zoals Ahold en Heineken, voorzichtig zijn over 2022. "Bedrijven zijn wat onzekerder, dus beleggers ook." "Dit in combinatie met de hoge inflatie en de stijgende rente, maakt dat de beurs het wat moeilijker gaat krijgen", voorziet Van Eerden. Klik hier voor: aanstaande correctie mooi instapmoment Bron: ABM Financial News

