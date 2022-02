DoorDash start met flitsbezorging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash is begonnen met flitsbezorging. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger donderdagmiddag bekend. In samenwerking met Albertsons Companies gaat DoorDash verse etenswaren binnen 30 minuten bezorgen. De flitsbezorging is mogelijk in meer dan 20 grote steden in de VS, waaronder Los Angeles en Seatlle, en dit zal in de komende weken verder worden uitgebreid. Bron: ABM Financial News

