WalMart weer winstgevend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WalMart heeft in het afgelopen kwartaal weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, waardoor ook het jaarresultaat nipt hoger uitkwam. Dat maakte de Amerikaanse retailreus donderdagmiddag bekend. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 3,6 miljard dollar, tegen een verlies van 2,1 miljard dollar in de periode van drie maanden tot en met 31 januari een jaar eerder. Dat verlies hing samen met de verkoop van activiteiten in Japan, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. De jaarwinst van WalMart steeg met 1,2 procent tot 13,7 miljard dollar. De kwartaalomzet bleef nagenoeg gelijk op 151,5 miljard dollar, een toename van 0,4 procent. Ook de kosten bleven vrijwel gelijk. De omzet werd negatief beïnvloed door desinvesteringen die 10,2 miljard omzet kostten bij de internationale tak. Bij de Amerikaanse supermarkten werd echter marktaandeel gewonnen. De uitdagingen van de pandemie en de hogere kosten in de aanvoerketen werden goed opgevangen, vindt het bedrijf. Het operationele resultaat steeg 7 procent tot 5,9 miljard dollar. Outlook en dividend Voor het nieuwe boekjaar mikt Walmart op een omzetgroei van 3 procent, afgezien van wisselkoerseffecten, en een zelfde groeipercentage voor het operationele resultaat. De winst per aandeel zal circa 5 procent stijgen en de investeringen komen naar verwachting op 3 procent van de omzet uit. Het bedrijf gaat het dividend dit jaar verhogen van 2,20 naar 2,24 dollar per aandeel, zodat er elk kwartaal een dollarcent per aandeel meer wordt uitgekeerd. Het is het 49ste jaar op rij dat het dividend door WalMart wordt verhoogd. Het aandeel lijkt donderdag bijna 2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.