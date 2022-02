CM.com gezond voorzichtig over 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een heel sterk jaar achter de rug. Dit zegt CEO Jeroen van Glabbeek in gesprek met ABM Financial News. "Het tweede kwartaal was exceptioneel en het vierde kwartaal het beste ooit", aldus Van Glabbeek. Zo lukte het CM.com om de opwaarts bijgestelde outlook te halen. De omzet groeide afgelopen jaar met 67 procent naar 237 miljoen euro. En voor 2022 rekent CM.com op een stijging van meer dan 30 procent, "zoals we altijd zeggen". "We zijn misschien wat bescheiden in onze vooruitzichten", aldus Van Glabbeek, maar de vergelijkingsbasis met het tweede kwartaal wordt dit jaar lastig, voegde hij toe. Toch is CM.com het jaar wel sterk gestart volgens de topman. "Het gaan gewoon erg goed." Vooral de festivals doen het erg goed, "die gaan door het dak en zijn vaak binnen een half uur uitverkocht." Maar de coronacrisis blijft een onzekere factor, waarschuwde Van Glabbeek. In 2021 haalde CM.com circa 255 nieuwe mensen binnen. "En dan gaat de kost voor de baat uit", net als bij het binnenhalen van nieuwe klanten, die kosten ook eerst geld voor ze iets opleveren. Het bedrijf leed dan ook verlies, maar Van Glabbeek wil dit jaar een duidelijke slag maken richting een positieve EBITDA. Wat daarbij volgens de CEO helpt is dat een groot contract met de Nederlandse overheid de komende maanden echt van start gaat. Afgelopen jaar kostte de voorbereiding hiervan geld, maar in 2022 levert dit dus ook omzet op, merkte hij op. Tot de beursgang is CM.com altijd winstgevend geweest, benadrukte de CEO. En daar wil hij ook nu weer naar toe, hoewel omzet voor een groeibedrijf als CM.com heel belangrijk blijft. "Maar je moet ook naar een gezonde marge." Kijkend naar de verschillende segmenten, zegt Van Glabbeek dat Cpaas "gewoon blijft groeien met een super lage churn van 3 procent". Bestaande klanten geven elk jaar meer uit, merkte de topman op. Payments groeide afgelopen jaar, maar gaat dit jaar echt heel hard groeien, voorziet de topman, door nieuwe producten en de deal met de Nederlandse overheid. Payments wordt volgens Van Glabbeek "de groeiverrassing" dit jaar. En ook van Tickets verwacht CM.com dit jaar veel, nadat dit segment twee jaar hard is geraakt door alle coronamaatregelen. "Dat is dit jaar hopelijk beter." Sowieso heeft corona niet alleen maar tegenwind opgeleverd, zegt Van Glabbeek. Het heeft ook de digitalisering enorm versneld, "en dat is blijvend". Bron: ABM Financial News

