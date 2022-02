Bank of America verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Heineken verlaagd van 124,00 naar 119,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank na de kwartaalcijfers van de brouwer eerder deze week. Die resultaten leverden veel op. Zo stijgt de marge, worden de prijzen versneld verhoogd, boekt Heineken kostenbesparingen en is er een herstel in de Europese horeca. Bank of America wees op 1,4 miljard euro aan gemist bedrijfsresultaat (EBIT) als gevolg van de lockdowns, die grotendeels in 2022 zal worden goedgemaakt. De handhaving van de margedoelstelling van 17 procent voor 2023 door Heineken, noemt de bank belangrijk. En ook als die niet wordt gehaald, zal de omzet toch sterk groeien denken de analisten. Zij denken dat het management gewoon wat voorzichtig is vanwege de hard oplopende grondstoffenkosten. Het aandeel Heineken noteerde donderdag op een rood Damrak 1,4 procent hoger op 98,38 euro. Bron: ABM Financial News

