Plug Power gaat samenwerken met Atlas Copco

Beeld: Plug Power

(ABM FN-Dow Jones) Plug Power is een strategische samenwerking met Atlas Copco Mafi-Trench en Fives aangegaan om samen hydrogen liquefiers te ontwikkelen. Dit kondigde het bedrijf donderdag aan. Plug Power verwacht vanaf 2023 treinen te kunnen uitrusten met hydrogen liquefiers. Het bedrijf liet ook weten dat het Joule Processing heeft overgenomen voor 160 miljoen dollar. Met deze overname hoopt Plug Power 200 miljoen dollar aan kosten in de komende 4 jaren te kunnen besparen. Bron: ABM Financial News

