'Shell in gesprek met Beijing Gas over levering van LNG'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beijing Gas Group wil gedurende een periode van tien jaar vloeibaar aardgas (LNG) afnemen van Shell. Dit meldde persbureau Reuters op basis van een bron bekend met de situatie. Beijing Gas zou sinds januari gesprekken voeren met Shell over een dergelijk contract. De deal wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond, zo meldde de bron. Shell werd volgens de bron als de eerste van in totaal drie leveranciers geselecteerd. Qatar Petroleum en het Chinese CNOOC zijn de overige leveranciers waarmee Beijing Gas in zee wil. Bron: ABM Financial News

