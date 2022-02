Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,5 procent in het rood. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne blijven aanhouden. De door Vladimir Poetin beloofde terugtrekking van zijn troepen is nog niet zichtbaar. "We moeten meer focussen op wat er ter plaatse gebeurt, in plaats van op wat er wordt gezegd", zei marktanalist Paul Jackson van Invesco. "Mijn vermoeden is dat dit via diplomatie zal worden opgelost. Als de markten veel verder dalen, zie ik dit als een kans om te kopen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata van januari en de Philadelphia Fed-index van februari, gevolgd door de wekelijkse steunaanvragen later op de dag. Woensdagavond kwam de Fed al met de notulen van de laatste rentevergadering, en die stelden gerust. "De Fed-duiven lijken het nog steeds voor het zeggen te hebben en de markten verwachten dat de Fed het dit jaar waarschijnlijk bij vier verhogingen zal houden", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De euro/dollar noteerde op 1,1371. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1374 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1373 op de borden. Olie werd donderdag circa 2 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Cisco Systems noteerde voorbeurs 3,2 procent hoger, nadat de Amerikaanse maker van netwerkdiensten en beveiligingssoftware over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet rapporteerde. Doordash steeg voorbeurs zelfs meer dan 25 procent. Er werden meer maaltijden bezorgt dan verwacht en DoorDash bedient inmiddels meer dan 25 miljoen klanten. De bruto-orderwaarde steeg in het vierde kwartaal tot 11,2 miljard dollar. Applied Materials heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt en ook de omzetprognose voor het lopende kwartaal voldeed aan de verwachtingen. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,6 procent hoger. Nvidia heeft het afgelopen kwartaal de winst verdubbeld en boekte opnieuw een recordomzet. Het aandeel daalde desondanks 3,3 procent. Walmart publiceert voorbeurs kwartaalcijfers. Dropbox komt nabeurs met resultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.475,01 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 34.934,27 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.124,09 punten. Bron: ABM Financial News

