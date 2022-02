Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld, nu de notulen van de Federal Reserve woensdag beleggers geen schrik aanjoegen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 465,40 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent op 15.377,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.983,07 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,7 procent naar 7.554,25 punten. "De aandelenmarkten reageerden positief op de FOMC-notulen die gisteren werden vrijgegeven, omdat de Fed-duiven het nog steeds voor het zeggen lijken te hebben en de markten verwachten dat de Fed het dit jaar waarschijnlijk bij vier verhogingen zal houden", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Voorafgaand aan de publicatie van de notulen waren beleggers bezorgd dat de Fed agressiever zou worden om de hoogste inflatie in bijna 40 jaar onder controle te houden", stelde de analist. De tienjaarsrente in Amerika ging na de notulen weer even onder de 2 procent ,maar noteert er inmiddels alweer boven. In de Verenigde Staten staan drie cijfers op de rol en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouwcijfers over januari en de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 218.000 aanvragen tegen 223.000 een week eerder. Olie noteerde donderdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het rood op 91, dollar, terwijl voor een april-future Brent 92, dollar werd betaald, een daling van 2,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1375. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1370 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1387 op de borden.



Bedrijfsnieuws Orange heeft in 2021 een iets lager resultaat behaald, ondanks een licht gestegen omzet. Het aandeel noteerde 0,1 procent hoger in koers. Nestlé heeft in heel 2021 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar. De koers van het aandeel Nestlé noteerde 0,3 procent hoger. Commerzbank heeft vorig jaar weer winst geboekt, na het miljardenverlies een jaar eerder, ondanks reorganisatiekosten. De koers van het aandeel noteerde een winst van 5,7 procent . NN Group boekte in 2021 meer omzet dan de eigen doelstelling aangaf. De koers van het aandeel NN noteerde donderdag vlak. Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet fors zien aantrekken en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. De luchtvaartmaatschappij wil nieuwe stappen zetten om de balans te versterken door 4 miljard euro op te halen. Zowel de Franse als Nederlandse staat heeft hiervoor goedkeuring gegeven. De koers van het aandeel noteerde 5,9 procent lager. In Parijs bleven de verliezers en winnaars redelijk in evenwicht, terwijl de uitslagen aan beide zijden heel aardig waren: van de 23 minnen noteerden er 8 een verlies van meer dan 1 procent, aan de pluszijde bevonden zich er 11 met een winst van meer dan 1 procent, waar onder de koers van het aandeel Kering. De koers van de luxegigant steeg 6,8 procent in beurswaarde. In Frankfurt was eveneens sprake van een redelijk evenwicht met vooral aan de pluszijde relatief veel aandelenkoersen met stevige uitslagen. De koers van het aandeel Continental steeg 4,7 procent. Duitse media melden dat Continental zichzelf mogelijk gaat opslitsen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.475,01 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.934,27 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.124,09 punten. Bron: ABM Financial News

