Beursblik: krimp bij Besi verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal de omzet harder zien dalen door tegenzittend weer in Maleisië, zoals het bedrijf uit Duiven zelf al aangaf eind 2021. Besi voorziet voor het vierde kwartaal een omzetdaling van 15 tot 20 procent op kwartaalbasis. Aanvankelijk zou de krimp 5 tot 15 procent zijn, maar door zware regenval in Maleisië zag Besi zich genoodzaakt de outlook aan te passen. Door de hevige regenval werd de assemblage van circa 60 zogenoemde die attach-systemen met een waarde van circa 25 miljoen euro stilgelegd. Deze systemen zouden in het vierde kwartaal van dit jaar worden verscheept naar klanten. De regenval heeft ook een "minimale" impact op de plannen om meer hybride bondingsystemen te produceren in de eerste helft van 2022, zei Besi. De kosten gerelateerd aan de schade bij de fabriek in Shah Alam zouden volgens eerste schattingen 4 tot 6 miljoen euro bedragen. De geschatte kosten om het gebouw en de productieapparatuur te repareren zullen volgens Besi niet hoger zijn van 2 miljoen euro. In het vierde kwartaal denkt Besi naar verwachting voor 180 tot 190 miljoen euro aan orders te hebben binnengehaald, tegenover 157,3 miljoen een jaar eerder. Besi profiteerde van een gunstige vraag in een traditioneel zwak kwartaal. In het derde kwartaal realiseerde Besi zelfs orders ter waarde van 209,2 miljoen euro. Afgelopen weken lieten verschillende analisten zich positief uit over Besi. Zo denkt UBS dat de huidige opwaartse cyclus langer aanhoudt dan gebruikelijk, dankzij aanhoudende investeringen in de sector gedurende 2022. En de uitrol van nieuwe hybrid bonding producten zal een daling in 2023 voorkomen, denkt de bank, die een koopadvies op het aandeel heeft. Eerder dit jaar zette Bank of America het aandeel ook op Kopen, met een koersdoel van liefst 160 euro. Besi kan volgens de Amerikaanse bank wel eens "de ASML van hybrid bonding" worden, met een marktaandeel van meer dan 85 procent in de komende jaren. De brutomarge ligt daarbij hoog, aldus de analisten, en zal de totale marge van Besi een duw omhoog geven. Besi opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

