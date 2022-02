Prosus steekt weer geld in ElasticRun Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft zijn investering in ElasticRun vergroot in een investeringsronde ter waarde van 330 miljoen dollar, onder leiding van een investeringsfonds vanSoftBank en Goldman Sachs Asset Management. Ook Chimera en Innoven deden mee. ElasticRun is een platform voor zakelijke ecommerce, waarmee bedrijven zaken kunnen doen met lokale winkels op het platteland van India. Deze Kirana buurtwinkels, waarvan er 12 miljoen zijn in India, zullen naar verwachting over vijf jaar in totaal 600 miljard dollar omzet draaien. De investeringsronde stelt ElasticRun in staat om zijn aanwezigheid uit te breiden naar meer dan dertig Indiase staten waardoor een miljoen Kirana-winkels via hun ecommerce-platform makkelijk grote consumenten- en voedingsmerken kunnen verkopen. Ook wil ElasticRun het geld gebruiken om te zorgen dat winkeliers geld kunnen lenen om hun winkels te verbeteren. "ElasticRun maakte een enorme transformatie mogelijk in het ecosysteem van toeleveringsketens op het Indiase platteland", stelde Ashtosh Sharma van Prosus Ventures. Zo wordt technologie ingezet om te voorzien in een grote behoefte in de samenleving. Bron: ABM Financial News

