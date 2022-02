Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel Randstad verhoogd van 64,00 naar 69,00 euro met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin wees Credit Suisse op het succes van vroege investeringen waardoor de arbeidsmarktintermediair uit Diemen keer op keer beter presteert dan de eindmarkten. De bank ziet in schaarste aan personeelskandidaten en opwaartse druk op salarissen de belangrijkste rugwind voor het bedrijf in vrijwel alle eindmarkten, maar met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Verder zijn een steviger economisch herstel, aanvullende teruggaves aan de aandeelhouders en aanwas aan marktaandeel voor Randstad risico's aan de bovenkant. Aan de onderkant zijn dat verlengingen van de coronamaatregelen, minder vraag naar medisch personeel op de korte termijn en lagere marges door technologische vervanging van intermediairs. Voor 2022 gaat Credit Suisse uit van autonome omzetgroei van 10 procent en een stijging met 18 procent van de EBITA dankzij meer vraag naar personeel en oplopende salarissen. Het aandeel Randstad noteerde donderdag op een rood Damrak 0,9 procent hoger op 65,38 euro. Bron: ABM Financial News

