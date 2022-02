Valuta: euro en dollar in evenwicht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stabiel in een markt die zich vooralsnog weinig aantrekt van de spanningen rondom Oekraïne. "Daar is de situatie na maandag er niet zonniger op geworden", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Er is gerept over beschietingen van Oekraïense zijde, die ontkend zijn, gewezen op juist meer aanwezige Russische troepen aan de grens in plaats van de door Moskou aangekondigde vermindering, maar op de valutamarkten is daarvan weinig te merken", aldus Croonen. Croonen schat in dat het donderdag een rustige handelsdag kan blijven met een paar Amerikaanse macro-economische cijfers en enkele monetaire sprekers op de agenda. In de Verenigde Staten staan drie cijfers op de rol en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouwcijfers over januari en de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 218.000 aanvragen tegen 223.000 een week eerder. Spekers van formaat zijn vandaag bestuurder van de Europese Centrale Bank Philip Lane, voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester, haar collega van St. Louis James Bullard en van New York John Williams. Bullard was eerder deze week ook al aan het woord en stelde toen dat de Fed voor een rentebesluit dit jaar niet per se een vergadermoment nodig heeft. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,1361 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8352 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3602 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.